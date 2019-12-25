Губернатор Петербурга подписал постановление о льготах на проведение газа

Согласно документу, льготникам профинансируют проведение газа в части внутриквартирного газопровода, установки газовых приборов — плиты, водонагревателя, а также прибора учёта данного вида топлива.

В среду, 23 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о льготах на проведение газа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно документу, льготникам профинансируют проведение газа в части внутриквартирного газопровода, установки газовых приборов — плиты, водонагревателя, а также прибора учёта данного вида топлива.

В документе также утвердили порядок проведения мер социальной поддержки, а также расчёт среднедушевой доход семьи для предоставления этих мер.

Ранее мы писали, что уровень газификации в Петербурге составил 95,4%. В городе продолжают реализовывать программу "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы".

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