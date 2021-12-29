Уровень газификации в Петербурге составил 95,4%

В городе продолжают реализовывать программу "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы".

Во вторник, 15 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в совещании заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, которое было посвящено вопросам догазификации в регионах Российской Федерации.

По словам Беглова, в Петербурге сейчас один из самых высоких уровней газификации в России – 95,4%. Региональным оператором стал "ПетербургГаз". Газификацию домовладений в регионе проводили с 2004 года, а подводящие газопроводы строили до домов.

Так, в августе 2021 оставалось 1339 домовладений, к которым не был подведен газ. Большая часть объектов находится в пригороде. С апреля 2021 года по сегодняшний день заключили 329 договоров о газификации с владельцами. На 14 февраля газопроводы были проложены к 83 участкам, также 68 домов уже подключены.

Губернатор отметил, что те, кто хочет подключить дом к газу, могут подать заявку через МФЦ, "Гослуслуги", "Единого оператора газификации РФ" или на сайте "ПетербургГаз".

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