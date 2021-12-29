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Губернатор Петербурга почтил память Даниила Гранина
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Губернатор Петербурга почтил память Даниила Гранина

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Александр Беглов выступил на церемонии, посвященной памяти почетного гражданина СПб.

Губернатор Петербурга Александр почтил память Даниила Гранина. Об этом рассказали журналисты "Петербургского дневника". В СМи напомнили жителям города о том, что почетному гражданину исполнилось бы 103 года. Глава региона возложил цветы на могилу писателя, расположенную на Комаровском кладбище.

Даниил Александрович Гранин стал свидетелем и участником важнейших исторических событий в нашей стране. Он оставил огромное литературное наследие. Его книги – классика XX века. Нам повезло, что мы знали его лично.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам чиновника, Гранин был и выдающимся общественным деятелем своего времени, а также выступал как моральный авторитет. С 2018 года студентам петербургских вузов вручают 10 именных стипендий имени Даниила Гранина. Получить эти выплаты могут учащиеся в области языкознания и литературоведения.

Коммунальная техника вышла на расчистку Петербурга от снега.

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, даниил гранин, память
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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