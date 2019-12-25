Губернатор Петербурга поблагодарил УЕФА за перенос финала Лиги Чемпионов

В среду, 17 июня, губернатор Петербурга поблагодарил УЕФА за решение перенести финал Лиги Чемпионов с 2021 года на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса. Глава города отметил, что Петербург готов принял Евро-2020 годом позже.
Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд
подчеркнул Александр Беглов.
Кроме того, губернатор отметил, что Северная столица дорожит правом проведения финального матча, учитывая успех Кубка Конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.
Ранее мы писали, что полуфинал Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в Петербурге.
Фото: vk.com/stadium_zenit
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