Губернатор Петербурга поблагодарил УЕФА за перенос финала Лиги Чемпионов

Сроки проведения чемпионата сдвинули из-за пандемии.

В среду, 17 июня, губернатор Петербурга поблагодарил УЕФА за решение перенести финал Лиги Чемпионов с 2021 года на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса. Глава города отметил, что Петербург готов принял Евро-2020 годом позже.

Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд подчеркнул Александр Беглов.

Кроме того, губернатор отметил, что Северная столица дорожит правом проведения финального матча, учитывая успех Кубка Конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.

Ранее мы писали, что полуфинал Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в Петербурге.

Фото: vk.com/stadium_zenit