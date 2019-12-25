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Губернатор Петербурга поблагодарил УЕФА за перенос финала Лиги Чемпионов
Сегодня, 21:56
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smirenny

Губернатор Петербурга поблагодарил УЕФА за перенос финала Лиги Чемпионов

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Сроки проведения чемпионата сдвинули из-за пандемии.

В среду, 17 июня, губернатор Петербурга поблагодарил УЕФА за решение перенести финал Лиги Чемпионов с 2021 года на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса. Глава города отметил, что Петербург готов принял Евро-2020 годом позже. 

Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд

подчеркнул Александр Беглов.

Кроме того, губернатор отметил, что Северная столица дорожит правом проведения финального матча, учитывая успех Кубка Конфедераций 2017 года и ЧМ-2018. 

Ранее мы писали, что полуфинал Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в Петербурге.

Фото: vk.com/stadium_zenit

Теги: лига чемпионов, уефа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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