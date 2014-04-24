Губернатор Петербурга осмотрел подлежащие восстановлению объекты Мариуполя

В подарок ученикам школы прислали партию ноутбуков и учебников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел здание разрушенного драмтеатра в Мариуполе, его в первую очередь оградят. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает пресс-служба Смольного.

Также детскую площадку напротив театр приведут в порядок. Восстановят бывшую автобазу Мариупольского морского порта, которая сейчас разрушена. Кроме этого, Петербург оказывает поддержку школе Мариуполя, где возобновили занятия после окончания боевых действий. В подарок ученикам прислали партию ноутбуков и учебников. Беглов добавил, что в школах организовали горячее питание для школьников.

Ранее мы сообщали, что Петербург и Мариуполь подписали соглашение о побратимстве. Это означает, что регионы установят тесные связи в сферах здравоохранения и образования, ЖКХ, культуры.

Фото: пресс-служба Смольного



