Губернатор Петербурга обсудил с главой МИД Финляндии сотрудничество в освоении Арктики

Переговоры чиновников прошли в Смольном.

В понедельник, 15 февраля, в Смольном прошли переговоры губернатора Петербурга Александра Беглова с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.

Чиновники обсудили сферы экономики и экологии. Глава города отметил, что несмотря на пандемию, Северная столица и Финляндия продолжали сотрудничество.

Петербург реализует 64 из 71 проекта, инициированного между Россией и Финляндией. Сейчас ведется подготовка новых программ на период до 2027 года Александр Беглов.

Кроме того стороны договорились о сотрудничестве в освоении и развитии Арктики.

Ранее мы писали, что губернатор призвал не спешить с отменой оставшихся ограничений в Петербурге.

Фото: Смольный