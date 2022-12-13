Губернатор Петербурга назвал тему прямой линии

Прямая линия начнется в 16:00.

Сегодня, 28 января, пройдет прямая линия с главой Петербурга Александром Бегловым. Губернатор Северной столицы анонсировал тему.

По словам градоначальника, больше всего горожан волнует тема уборки города. Именно с этой сферой были связаны вопросы горожан. Поэтому сегодня власти Северной столицы рассмотрят вопрос борьбы с наледью и снегом.

Прямая линия начнется в 16:00. Ее можно посмотреть на странице главы города в соцсети "ВКонтакте".

Ранее на Piter.tv: петербургский адвокат рассказала, как добиться компенсации за травму на гололёде.

Фото: ВКонтакте / страница Александра Беглова