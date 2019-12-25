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Беглов назначил известных медиков своими советниками
Сегодня, 18:09
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Беглов назначил известных медиков своими советниками

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Работу они будут выполнять безвозмездно.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что градоначальник Петербурга Александр Беглов назначил известных медиков своими советниками. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В список вошли такие врачи, как генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто, главный врач Детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины Автандил Микава. Также в списке значатся заведующий кафедрой нейрохирургии и неврологии Медицинского факультета СПбГУ, декан факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ Юрий Щербук.

Отмечается, что соответствующую работу медики будут выполнять безвозмездно.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге антикоронавирусные рейды выявили почти 700 открытых заведений.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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