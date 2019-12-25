  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге антикоронавирусные рейды выявили почти 700 открытых заведений
Сегодня, 17:47
91
IRINA_CHALKINA

В Петербурге антикоронавирусные рейды выявили почти 700 открытых заведений

0 0

Сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что в Петербурге антикоронавирусные рейды выявили почти 700 открытых заведений. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета территориального развития.

В ходе проверки выяснилось, что 682 предприятия Северной столицы продолжали работу во время "карантина" из-за пандемии коронавирусной инфекции. Среди нарушителей салоны красоты, рюмочные, ломбарды, компьютерные клубы и кальянные.

В Роспотребнадзоре составили протоколы об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стало больше высокопроизводительных рабочих мест.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Алимов Серега
Сегодня 18:20

СEКС ЗНАКОМСТВА Бесплатно, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюх и разводил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://cuz.su/erolove

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии