Сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что в Петербурге антикоронавирусные рейды выявили почти 700 открытых заведений. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета территориального развития.

В ходе проверки выяснилось, что 682 предприятия Северной столицы продолжали работу во время "карантина" из-за пандемии коронавирусной инфекции. Среди нарушителей салоны красоты, рюмочные, ломбарды, компьютерные клубы и кальянные.

В Роспотребнадзоре составили протоколы об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стало больше высокопроизводительных рабочих мест.

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