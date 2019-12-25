В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что в Петербурге антикоронавирусные рейды выявили почти 700 открытых заведений. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета территориального развития.
В ходе проверки выяснилось, что 682 предприятия Северной столицы продолжали работу во время "карантина" из-за пандемии коронавирусной инфекции. Среди нарушителей салоны красоты, рюмочные, ломбарды, компьютерные клубы и кальянные.
В Роспотребнадзоре составили протоколы об административном правонарушении.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стало больше высокопроизводительных рабочих мест.
Фото:pixabay
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