Губернатор Петербурга напомнил о дне окончания Ленинградской битвы

Градоначальник напомнил, что боевые действия велись на большой территории Северо-Запада страны.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил о дне окончания Ленинградской битвы, который отмечается 9 августа. В этом году будет отмечаться 77-летие завершения битвы. Градоначальник напомнил, что боевые действия велись на большой территории Северо-Запада страны. Он напомнил, что память о Ленинградской битве сближает наши северо-западные регионы, которые в годы войны были единым фронтом.

Мы отдаем сегодня долг памяти полководцам Ленинградской битвы- маршалам Жукову, Говорову, Мерецкову, адмиралу Трибуцу, другим командующим, всем кто защищал нашу землю. Мы помним Лужский рубеж, освобождение Тихвина, Дорогу Жизни, Невский пятачок, длительные бои за Синявинские высоты, операции "Искра" и "Январский гром", Ленинградско-Новгородскую и другие операции Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ленинградская битва в Великую Отечественную войну – совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных с 10 июня 1941 года по 9 августа 1944 года на северо-западном стратегическом направлении.

Более 50 праздничных мероприятий запланированы в Петербурге 9 августа.

Фото: Piter.tv