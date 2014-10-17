Губернатор Петербурга: Я знаю, что такое разрушенный город

Он добавил, что от завалов и мусора расчищают Октябрьский район, над которым Петербург взял шефство.

В среду, 8 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе восстановления Мариуполя. Там продолжаются работы по расчистке и благоустройству городка для строителей. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе Смольного.

Он добавил, что от завалов и мусора расчищают Октябрьский район, над которым Петербург взял шефство. Беглов заявил, что уже видел разрушенные города.

Я знаю, что такое разрушенный город. В советские времена мне довелось участвовать в восстановлении Армении после землетрясения. Каждый день на счету. Здесь уместно вспомнить и то, как ленинградцы в первую блокадную весну вышли на расчистку города, невзирая на слабость. Уверен, мы справимся. - сказал Беглов.

Ранее мы сообщали, что петербургские депутаты поддержали выдачу субсидий НКО для восстановления Мариуполя. Сейчас средства могут получить те организации, которые развивают Петербург.

Фото: Piter.tv

