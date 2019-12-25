Губернатор Петербурга ежедневно делает тесты на коронавирус

Все тесты отрицательные.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ежедневно проходит лабораторное обследование на наличие коронавируса, все результаты тестов отрицательные. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе администрации.

Накануне с утра тест на COVID-19 был отрицательным.

Ранее с симптомами ОРВИ был госпитализирован председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Он продолжает работать удаленно, совещания проводятся в дистанционном формате.

Фото: ВК/ Александр Беглов