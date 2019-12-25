  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор Петербурга ежедневно делает тесты на коронавирус
Сегодня, 8:24
85
nastya960

Губернатор Петербурга ежедневно делает тесты на коронавирус

0 0

Все тесты отрицательные.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ежедневно проходит лабораторное обследование на наличие коронавируса, все результаты тестов отрицательные. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе администрации.

Накануне с утра тест на COVID-19 был отрицательным.

Ранее  с симптомами ОРВИ был госпитализирован председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Он продолжает работать удаленно, совещания проводятся в дистанционном формате.  

Фото: ВК/ Александр Беглов 

Теги: коронавирус, тест
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии