Губернатор Нью-Йорка отрицает попытки скрыть число умерших после заражения COVID-19

Эндрю Куомо ответил на обвинения в сокрытии статистики по погибшим пациентам в американском штате.

Губернатор Нью-Йорка отрицает попытки скрыть число умерших после заражения коронавирусом в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил Эндрю Куомо. Трансляция выступления чиновника велась на его официальном сайте. Чиновник считает, что власти американского штата не смогли донесли сведения до людей соответствующим образом. По словам Куомо, вместе с коллегами он допустил формирование "вакуума".

Обо всех смертях в домах престарелых и больницах всегда в полной мере и точно сообщалось публично...властям следовало предоставлять как можно больше информации как можно скорее...Никаких оправданий. Я беру на себя ответственность за это Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк

Губернатор подчеркнул, что промахами местных властей воспользовались журналисты и политические оппоненты - республиканцы, а задержка информации дала возможность для распространения теорий заговора.

Напомним, что ранее республиканцы в американском законодательном органе потребовали отставки губернатора Нью-Йорка. С критикой действий чиновника также выступили некоторые демократы.

Губернатор Нью-Йорка опроверг слова Трампа об отказе от вакцины в штате.