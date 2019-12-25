Губернатор Нью-Йорка отрицает попытки скрыть число умерших после заражения COVID-19

Губернатор Нью-Йорка отрицает попытки скрыть число умерших после заражения коронавирусом в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил Эндрю Куомо. Трансляция выступления чиновника велась на его официальном сайте. Чиновник считает, что власти американского штата не смогли донесли сведения до людей соответствующим образом. По словам Куомо, вместе с коллегами он допустил формирование "вакуума".
Обо всех смертях в домах престарелых и больницах всегда в полной мере и точно сообщалось публично...властям следовало предоставлять как можно больше информации как можно скорее...Никаких оправданий. Я беру на себя ответственность за это
Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк
Губернатор подчеркнул, что промахами местных властей воспользовались журналисты и политические оппоненты - республиканцы, а задержка информации дала возможность для распространения теорий заговора.
Напомним, что ранее республиканцы в американском законодательном органе потребовали отставки губернатора Нью-Йорка. С критикой действий чиновника также выступили некоторые демократы.
Губернатор Нью-Йорка опроверг слова Трампа об отказе от вакцины в штате.
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