Губернатор Нью-Йорка опроверг слова Трампа об отказе от вакцины в штате

Эндрю Куомо прокомментировал слова президента о решении главы НЙ отложить вакциназию.

Губернатор Нью-Йорка опроверг слова Дональда Трампа об отказе от вакцины в штате. Эндрю Куомо выступил на телеканале MSNBC с заявлением о том, что президент страны представил ложную информацию о его решении отложить вопрос с массовой вакцинацией населения от коронавируса. По словам главы Белого дома, препарат для прививки станет широко доступен в США с апреля 2021 года, но исключением станет штат Нью-Йорк из-за "политических причин".

Все, что Трамп сказал, неправда. Сюрприз-сюрприз Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк

Американский губернатор отметил, что жители обеспокоены вмешательством президента в вопросы изготовления вакцины. Куомо считает, что речь не идет о том, что граждане не доверяют производителям или фармацевтическим компаниям.

Поседевший после выборов Дональд Трамп попал на видео.

Видео: MSNBC