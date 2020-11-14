Губернатор Нью-Йорка опроверг слова Трампа об отказе от вакцины в штате

Губернатор Нью-Йорка опроверг слова Дональда Трампа об отказе от вакцины в штате. Эндрю Куомо выступил на телеканале MSNBC с заявлением о том, что президент страны представил ложную информацию о его решении отложить вопрос с массовой вакцинацией населения от коронавируса. По словам главы Белого дома, препарат для прививки станет широко доступен в США с апреля 2021 года, но исключением станет штат Нью-Йорк из-за "политических причин".
Все, что Трамп сказал, неправда. Сюрприз-сюрприз
Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк
Американский губернатор отметил, что жители обеспокоены вмешательством президента в вопросы изготовления вакцины. Куомо считает, что речь не идет о том, что граждане не доверяют производителям или фармацевтическим компаниям.
Поседевший после выборов Дональд Трамп попал на видео.
Видео: MSNBC
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