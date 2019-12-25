Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции

Политик напомнил, что республиканцы не имели доступа почти к 700 тысячам бюллетеней.

Дональд Трамп заявил о победе в американском штате Пенсильвания по конституции. Действующий глава Белого дома отметил, что выигрывает по итогам голосования в штате.

Не было доступа к отслеживанию подсчета 700 000 бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге, что означает, в соответствии с нашей великой конституцией, что мы выигрываем штат Пенсильвания Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии. Ее представители требовали признать недействительными около десяти тысяч бюллетеней избирателей, которые дошли до избирательных участков с опозданием.

Глава Минздрава США сравнил программы Трампа и Байдена по борьбе с коронавирусом.

Фото: Whute House