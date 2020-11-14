Политик избавился от рыжины в волосах.

Поседевший после выборов Дональд Трамп попал на видео. Действующий президент США выступил перед журналистами в Белом доме в новом образе. В социальных сетях стали обсуждаться тот факт, что политик изменил привычный рыжеватый цвет волос на "седой". Пользователи Интернета отметили, что новый образ республиканца гармонично сочетается с государственным флагом.

Кто-нибудь еще заметил, что волосы Трампа сегодня седые? пользователь Виктория Браунворт

Ранее Дональд Трамп выступил на брифинге с заявлением о том, что не может ответить на вопрос о том, останется ли он в Белом доме на второй президентский срок.

Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции.

Фото и видео: YouTube/Интер Сторис