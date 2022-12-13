Губернатор Новосибирской области пригласил Путина на открытие нового терминала аэропорта "Толмачево"

По его словам, это самый крупный аэропортовый проект в России за пределами Москвы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригласил президента РФ Владимира Путина на открытие нового терминала аэропорта "Толмачево". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства провел встречу с главой региона в режиме видеосвязи. Травников отметил, что строительство нового терминала идет согласно программе развития аэропорта. Он подчеркнул, что пандемийные трудности и санкционные сложности не помешали инвестору реализовать задачу. Губернатор Новосибирской области отметил, что это самый крупный аэропортовый проект в России за пределами Москвы.

Владимир Владимирович, разрешите вас пригласить на это событие. Если будет возможность, мы, конечно, будем очень рады, для нас это будет очень важно. Андрей Травников, губернатор Новосибирской области

Ранее Путин заявил, что инфляция в России может приблизиться к пяти процентам.

Видео: kremlin.ru