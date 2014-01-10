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Губернатор Новгородской области сделал третью прививку от COVID-19
Сегодня, 7:50
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Губернатор Новгородской области сделал третью прививку от COVID-19

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Андрей Никитин заявил, что это необходимо для поддержания высокого уровня антител.

Губернатор Новгородской области сделал третью прививку от COVID-19. Об этом чиновник написал на собственной странице во "Вконтакте". Андрей Никитин рассказал, что по рекомендации медиков поставил себе третью прививку от коронавируса. Это позволило ему поддерживать высокий уровень антител для защиты от распространяющейся инфекции.

Сегодня сделал третью прививку от COVID-19. Врач дал добро: после первых двух раз прошло уже больше полугода. 

Андрей Никитин, глава региона

Согласно информации от администрации Новгородской области, полный цикл массовой вакцинации населения по региону прошли свыше 63,57 тысяч человек.

Губернатор Подмосковья сделал третью прививку от COVID-19.

Фото: Вконтакте/Андрей Никитин
 

Теги: андрей никитин, губернатор, новгородская область, третья прививка
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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