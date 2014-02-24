Губернатор Нижегородской области предложил воспринимать отключения интернета как детокс

Глеб Никитин напомнил об атаках беспилотников ВСУ на регион.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил местным жителям и туристам региона воспринимать как "оздоровительную процедуру" или "детокс" временные ограничения в работе мобильного интернета на фоне непрекращающихся атак дронов Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал во время выступления в местном законодательном собрании. Эксперт подчеркнул, что проводной интернет в Нижегородской области есть, а количество точек с доступом к Wi-Fi будет расти за счет выделения дополнительного финансирования и сотрудничества с бизнес-отраслью.

Хотелось здесь обратиться к гостям нашего города, к туристам, отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой. Глеб Никитин, глава региона

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Фото и видео: Telegram / РБК. Новости. Главное