Губернатор Ленобласти вошел в консультативную комиссиию Госсовета

Новый состав комиссии утвержден распоряжением Президента Российской Федерации.

Александр Дрозденко вошел в состав обновленной консультативной комиссии при Государственном совете Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Глава 47 региона входит в состав комиссии уже с 2017 года. Комиссия содействует Президенту в обозначении наиболее важных проблем социально-экономического развития России, а также в выработке решений этих проблем.

Вчера, 25 июля 2018 года Президент РФ утвердил новый состав комиссии распоряжением № 196-рп "Об утверждении состава консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации".

Ранее Александр Дрозденко подписал постановление, благодаря которому жители и защитники блокадного Ленинграда получат дополнительные выплаты.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области