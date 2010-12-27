Жители и защитники блокадного Ленинграда получат выплаты

В 2019 году к 75-летней годовщине полного освобождения от фашистов.

В 2019 году дополнительные разовые выплаты получат блокадники, проживающие в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Согласно постановлению правительства 47 региона, в честь 75-летия освобождения Ленинграда, власть установила единовременную выплату в 5000 рублей для пенсионеров, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Мы в долгу перед теми, кто в меру своих сил участвовал в обороне Ленинграда, и выплата к предстоящей 75-й годовщине полного снятия блокады — дополнительная мера поддержки наших блокадников и защитников города. Александр Дрозденко, глава региона

Деньги должны будут перечислить в январе 2019 года.

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Ленинградской области, ежемесячно получают денежные выплаты, плату за коммунальные услуги и оплату жилого помещения им частично компенсируют, также у блокадников есть право на льготный проезд на транспорте и бесплатное зубопротезирование.

Ранее мы сообщали, что на строительство нового музея блокады Ленинграда требуется 6 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области