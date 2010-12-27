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Жители и защитники блокадного Ленинграда получат выплаты
Сегодня, 12:56
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nastya960
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Жители и защитники блокадного Ленинграда получат выплаты

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В 2019 году к 75-летней годовщине полного освобождения от фашистов.

В 2019 году дополнительные разовые выплаты получат блокадники, проживающие в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Согласно постановлению правительства 47 региона, в честь 75-летия освобождения Ленинградавласть установила единовременную выплату в 5000 рублей для пенсионеров, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 

Мы в долгу перед теми, кто в меру своих сил участвовал в обороне Ленинграда, и выплата к предстоящей 75-й годовщине полного снятия блокады — дополнительная мера поддержки наших блокадников и защитников города.

Александр Дрозденко, глава региона 

Деньги должны будут перечислить в январе 2019 года.

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Ленинградской области, ежемесячно получают денежные выплаты, плату за коммунальные услуги и оплату жилого помещения им частично компенсируют, также у блокадников есть право на льготный проезд на транспорте и бесплатное зубопротезирование.

Ранее мы сообщали, что на строительство нового музея блокады Ленинграда требуется 6 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Теги: блокада , блокадники , ветераны , выплаты , ленобласть
Категории: Лента новостей

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