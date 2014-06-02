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Губернатор Ленобласти проведет прямую линию 2 августа
Сегодня, 18:32
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Губернатор Ленобласти проведет прямую линию 2 августа

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Очередной раунд прямых переговоров главы региона и жителей Ленобласти состоится в следующий понедельник.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет следующую "прямую линию" по обычному расписанию - в третий понедельник месяца, 2 августа, несмотря на состоявшуюся недавно внеочередную "прямую линию". Согласно регламенту, глава региона доступен для жителей Ленобласти по телефону в первый и третий понедельник месяца с 16.00 до 17.00.

Как и всегда в подобных случаях, в формате видеоконференцсвязи к разговору подключатся главы администраций муниципальных районов - для оперативного решения вопросов. Все поступившие обращения будут записаны и перенаправлены в органы исполнительной власти для подготовки ответов по существу. 

Со стационарного телефона можно будет бесплатно позвонить по номеру 006, с мобильного - согласно действующим тарифам - по номеру 8-813-61-315-01. 

Во время последней линии Александр Дрозденко пообещал чистую воду всем населенным пунктам области к 2025 году. 

Фото: Pexels

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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