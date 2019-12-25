Губернатор Ленобласти принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ

Александр Дрозденко обсудил участие российских регионов в деятельности международных структур.

15 июня в Москве состоялось XXXVI заседание Совета глав субъектов РФ при МИД РФ. В заседании, открывшемся вступительной речью министра иностранных дел Сергея Лаврова, принял участие и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Темой встречи было заявлено участие субъектов РФ в международных структурах регионального сотрудничества. Сергей Лавров отметил, что приоритетом остается работа в рамках многосторонних объединений на пространстве Евразии и напомнил об инициативе президента России Владимира Путина по формированию Большого Евразийского партнерства: эта программа особенно актуальна для субъектов РФ, по территории которых проходят крупные логистические коридоры: Транссиб, БАМ, Северный морской путь, "Европа – Западный Китай", "Север – Юг", "Северный поток-2".

Министр приветствовал вовлеченность регионов в проекты и программы учреждений системы ООН, в том числе Всемирной организации здравоохранения, ФАО, ЮНИДО, МОТ, ХАБИТАТ, в диалог с ЮНЕСКО, диалог по линии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, заместителем Председателя которого является губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее стало известно, что Петербург вошел в число лидеров по масштабам приграничного и межрегионального сотрудничества с государствами Евросоюза.