Губернатор Ленобласти поздравил строителей с профессиональным праздником

По словам главы Ленинградской области, новые социальные учреждения появляются благодаря труду инженеров, строителей, архитекторов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил работников строительной сферы с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе главы 47-го региона.

По словам главы Ленинградской области, новые социальные учреждения появляются благодаря труду и способностям региональных инженеров, строителей, архитекторов. Он поблагодарил специалистов за вклад в развитие инфраструктуры страны и пожелал им счастья и здоровья.

Сегодня мы чествуем настоящих созидателей, людей, во многом благодаря которым живет и развивается Ленинградская область. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

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Фото: Правительство Ленинградской области