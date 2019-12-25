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Губернатор Ленобласти поздравил строителей с профессиональным праздником
Сегодня, 11:12
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Губернатор Ленобласти поздравил строителей с профессиональным праздником

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По словам главы Ленинградской области, новые социальные учреждения появляются благодаря труду инженеров, строителей, архитекторов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил работников строительной сферы с  профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе  главы 47-го региона.

По словам главы Ленинградской области, новые социальные учреждения появляются благодаря труду и способностям региональных инженеров, строителей, архитекторов. Он поблагодарил специалистов за вклад в развитие инфраструктуры страны и пожелал им счастья и здоровья.

Сегодня мы чествуем настоящих созидателей, людей, во многом благодаря которым живет и развивается Ленинградская область.

 Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Ранее на Piter.tv: добровольцам областных дивизионов "Невский" и "Ладожский" сохранят рабочие места и выплатят матпомощь.

Фото: Правительство Ленинградской области 

Теги: александр дрозденко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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