Добровольцам областных дивизионов "Невский" и "Ладожский" сохранят рабочие места и выплатят матпомощь

Финансовая поддержка работника составит два минимальных размера заработной платы Ленинградской области – это 31 900 рублей в месяц.

Добровольцам областных дивизионов "Невский" и "Ладожский" сохранят рабочие места и выплатят материальную помощь. Эта мера поддержки закреплена в соответствующем постановлении правительства Ленобласти, подписанном губернатором региона Александром Дрозденко.

Добровольцам, решившим вступить в областные артиллерийские дивизионы, сохранят рабочие места. Их работодатели смогут получить субсидию из областного бюджета на материальную поддержку сотрудников, ушедших на военную службу по контракту.

Финансовая поддержка работника составит два минимальных размера заработной платы Ленинградской области – это 31 900 рублей в месяц. Выплата работнику будет производиться дважды за полгода действия его контракта: по результатам прохождения военной службы по истечении трех и шести месяцев. Таким образом, объем материальной поддержки составит 191 400 рублей.

Субсидия из областного бюджета на материальную поддержку будет предоставляться юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и НКО за исключением государственных и муниципальных учреждений.

Ранее Ленинградская область увеличила до 300 тысяч рублей единовременную выплату добровольцам, заключившим контракты для прохождения воинской службы в именных артиллерийских дивизионах "Невский" и "Ладожский".

Фото: пресс-служба регионального правительства