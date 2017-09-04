Ленобласть увеличила выплаты для добровольцев в именных дивизионах

Региональные льготы будут предоставлены всем военнослужащим батальонов, независимо от места регистрации.

Ленинградская область увеличила единовременную выплату добровольцам, заключившим контракты для прохождения воинской службы в именных артиллерийских дивизионах "Невский" и "Ладожский", до 300 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Региональные льготы будут предоставлены всем военнослужащим батальонов, независимо от места регистрации. Также регион берет на себя обязательства по предоставлению детям военнослужащих первоочередного права на выделение места в детском саду при наличии очередности. Дополнительные средства выделили из резервного фонда губернатора Ленинградской области.

Формирование дивизионов осуществляет пункт отбора на военную службу по телефону: 8 (812) 572-20-30 или по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 90.

Фото: пресс-служба регионального правительства