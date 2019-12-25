Губернатор Ленобласти поздравил с Днем образования аварийно-спасательной службы региона

Глава региона пожелал спасателям крепкого здоровья, благополучия и успехов.

В понедельник, 28 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к спасателям, работающим в регионе, и поздравил их с Днем образования аварийно-спасательной службы области.

Губернатор выразил благодарность сотрудникам подразделений службы за героизм, отвагу и личное мужество, которые проявляются каждый день. Дрозденко уверен, что спасатели и дальше продолжат служить надежной опорой для жителей области в критических ситуациях.

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Фото: Piter.tv