Губернатор Ленобласти поздравил с Днем образования аварийно-спасательной службы региона

В понедельник, 28 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к спасателям, работающим в регионе, и поздравил их с Днем образования аварийно-спасательной службы области.
Губернатор выразил благодарность сотрудникам подразделений службы за героизм, отвагу и личное мужество, которые проявляются каждый день. Дрозденко уверен, что спасатели и дальше продолжат служить надежной опорой для жителей области в критических ситуациях.
Ранее мы писали, что под Петербургом с 2023 года будет проходить Гран-при чемпионата "Фoрмулы-1".
Фото: Piter.tv
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