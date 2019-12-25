Губернатор Ленобласти пообещал ”платить льготникам нормальные компенсации"

По мнению Александра Дрозденко, в регионе не должно быть граждан, живущих ”на три копейки".

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал про распределение регионального бюджета: по его словам, областная казна ориентирована на социальное обеспечение граждан льготных категорий. Было отмечено, что в помощи государства прежде всего нуждаются люди пенсионного возраста, ветераны, многодетные семьи.

Можно, конечно, всех записать в льготники и платить по три копейки. Я считаю, что не так должно быть. Мы должны льготникам платить нормальные компенсации, но это должны быть те льготники, кто действительно нуждается в помощи государства. – подчеркнул губернатор

Кроме того, глава дал распоряжение об увеличении категорий семей, имеющих право претендовать на социальную выплату в размере 9,5 тысяч рублей. Также в ближайшее время будут изучены задержек и не освоения выплат за недостаточное количество мест в детских садах.

Ранее мы рассказали о том, что Дрозденко не будет встречаться с областными представителями ЗакСа.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области