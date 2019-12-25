Дрозденко не будет встречаться с областными представителями ЗакСа 

Также рекомендовано отменить предстоящее заседание парламента.

Встреча губернатора Ленинградской области с Законодательным собранием, намеченная на 24 марта, отменяется из-за пандемии COVID-2019. Об этом сообщил региональный парламент.

Просьбу об отмене мероприятия, адресованную спикеру Законодательного собрания Ленобласти Сергею Бебенину, направил депутат Олегом Зеваков. Кроме того, чиновник настоял на том, чтобы 25 марта парламент воздержался от проведения планового заседания. Пока решение об этом не вступило в силу.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Дрозденко предложил помогать изолированным соседям.

Фото: Пресс-служба законодательного собрания Ленинградской области