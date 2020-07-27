Губернатор Дрозденко открыл Съезд строителей Ленобласти

Встреча застройщиков и чиновников состоялась уже в 13-й раз.

Во вторник, 16 февраля, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко открыл ежегодный Съезд строителей региона. Как сообщили в пресс-службе администрации области, главы профильных ведомств, руководители крупнейших компаний-застройщиков и кредитных организаций собрались в Доме правительства уже в 13-й раз.

Эксперты и чиновники обсудят рост стоимости работ и материалов, переход на проектное финансирование, изменения в строительном законодательстве, а также участие застройщиков в госпрограммах строительства инженерной и социальной инфраструктуры.

Ранее мы писали, что миллиард рублей потратит Ленобласть на расселение аварийного жилья.

Фото: lenoblsoyuz.ru