Миллиард рублей потратит Ленобласть на расселение аварийного жилья

В прошлом году в новое жилье переселились 1700 человек.

До 2023 года Ленобласть направит миллиард рублей для расселения 1100 жителей региона из аварийного жилья. Как пояснили в Комстрой по 47 региону, это бюджет только одной из трех программ, работающих в области.

Субсидии из областного бюджета в размере 250 миллионов рублей получат Тихвинский, Волховский, Лужский, Бокситогорский, Гатчинский, Выборгский, Волосовский,Тосненский, Всеволожский и Кигисеппский районы.

В прошлом году в новое жилье переселились 1700 человек. Финансирование производится как из областных, так и из федеральных средств.

Депутатов Ленобласти премируют на сумму в 2 млн рублей.

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