Миллиард рублей потратит Ленобласть на расселение аварийного жилья

До 2023 года Ленобласть направит миллиард рублей для расселения 1100 жителей региона из аварийного жилья. Как пояснили в Комстрой по 47 региону, это бюджет только одной из трех программ, работающих в области.
Субсидии из областного бюджета в размере 250 миллионов рублей получат Тихвинский, Волховский, Лужский, Бокситогорский, Гатчинский, Выборгский, Волосовский,Тосненский, Всеволожский и Кигисеппский районы.
В прошлом году в новое жилье переселились 1700 человек. Финансирование производится как из областных, так и из федеральных средств.
Депутатов Ленобласти премируют на сумму в 2 млн рублей.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все