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Миллиард рублей потратит Ленобласть на расселение аварийного жилья
Сегодня, 10:46
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nastya960

Миллиард рублей потратит Ленобласть на расселение аварийного жилья

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В прошлом году в новое жилье переселились 1700 человек.

До 2023 года Ленобласть направит миллиард рублей для расселения 1100 жителей региона из аварийного жилья. Как пояснили в Комстрой по 47 региону, это бюджет только одной из трех программ, работающих в области.

Субсидии из областного бюджета в размере 250 миллионов рублей получат Тихвинский, Волховский, Лужский, Бокситогорский, Гатчинский, Выборгский, Волосовский,Тосненский, Всеволожский и Кигисеппский районы. 

В прошлом году в новое жилье переселились 1700 человек. Финансирование производится как из областных, так и из федеральных средств.

Депутатов Ленобласти премируют на сумму в 2 млн рублей.

Фото: pixabay

Теги: аварийное жилье, расселение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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