Губернатор Ленобласти оценил строительные работы в "Новом Оккервиле"

Строительство в городе опережает сроки.

В среду, 20 мая, Александр Дрозденко приехал в Кудрово с рабочим визитом. Глава 47-ого региона осмотрел места строительства будущей поликлиники и детского сада на 250 мест в микрорайоне "Новый Оккервиль". Об этом сообщил официальный telegram-канал областного правительства.

Дрозденко отметил, что строительство в городе происходит в ускоренном режиме: все объекты будут введены в эксплуатацию раньше срока. На данный момент в Кудрово также строится пожарное депо на 2 машино-въезда, отдел полиции, школа на 1000 мест и 4 детских сада, два из которых будут готовы к сентябрю 2020 года.

Кроме того, губернатор посетил парк "Оккервиль", проверив территорию на предмет работ по благоустройству.

Ранее мы рассказали о том, что добровольцы раздают бесплатные маски в парке "Оккервиль".

Фото: telegram / lenobladminka