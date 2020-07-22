Губернатор Ленобласти обсудил проект мусорного завода с иностранным инвестором

Производтсво будет перерабатывать 100% отходов.

В среду, 22 июля, состоялось совещание губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с потенциальным инвестором будущих мусороперерабатывающих заводов из Германии. Мероприятие прошло в Доме правительства региона.

Планируется, что в Ленобласти появится 3 завода полного цикла. Они будут перерабатывать 100% поступающих отходов. Производительность такого мероприятия составит до 320 тысяч тонн.

Таким образом, мощность 3 предприятий составит 960 тонн. На данный момент в регионе перерабатывается до 711 тысяч тонн за 12 месяцев.

Александр Дрозденко отметил, что строительство заводов может дать толчок для развития и других предприятий по выработке сырья из отходов в ближайшие годы.

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Видео: Пресс-служба администрации Ленинградской области