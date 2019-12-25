Фермерам в Гатчине грозит штраф за антисанитарные условия

Власти настаивают на переезде семьи за пределы города.

К многодетной семье с ребенком-инвалидом из Гатчинского района Ленинградской области готовятся применить штрафные санкции. Ячейка общества владеет небольшой фермой в 40 голов и засоряет окружающую среду, поскольку не убирают территорию. Соседи, которые устали от нашествия крыс и неприятного запаха, обратились к губернатору Александру Дрозденко с просьбой принять меры во время прямой линии в понедельник, 20 июля.

Известно, что семью просили быть более аккуратными 9 месяцев назад, однако, никакого ответа не последовало. Правительство даже предоставило горе-фермерам землю со всеми необходимыми условиями вдали от города, но и эта мера была проигнорирована.

Ситуация осложняется тем, что в семье есть ребенок с ограниченными возможностями. В связи с этим глава региона передал информацию главе Гатчинского района Людмиле Нещадим и настоял на том, что нарушителей необходимо поставить перед выбором: переезд или штраф.

Ранее мы рассказали о том, что в Госдуме предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей.

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