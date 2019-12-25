Осенью парламент дополнит Жилищный кодекс.

В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей. Об инициативе рассказал член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Отмечается, что осенью парламент дополнит Жилищный кодекс статьёй о обязанности собственников и жильцов квартир в многоквартирном доме соблюдать тишину ночью. Будут введены также и новые правила.

Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тысяч рублей. Анатолий Выборный, депутат Госдумы

Он, однако, считает, что максимальную планку следует установить на уровне 50 тысяч, чтобы правоохранители могли действовать вариативно — в зависимости от ситуации.

Ранее Совфед одобрил закон об электронном документообороте для tax free.