Совфед одобрил закон об электронном документообороте для tax free

Он вступит в законную силу не ранее 1 января 2021 года.

Совет Федерации России одобрил закон об электронном документообороте для tax free. В среду парламентарии приняли законопроект, который ранее приняли в Госдуме. В тексте документа говорится об обновлении организации системы электронного документооборота между участниками системы tax free.

Благодаря закону магазины смогут создавать чек в электронной форме в целях компенсации покупателю НДС. Процесс займет не более одного дня для покупок на общую сумму не менее 10 тысяч рублей. Закон вступит в силу не ранее, чем с 1 января 2021 года. При этом он должен быть опубликован в СМИ за месяц до начала действия.

Таможня Финляндии запустила сайт для туристов на русском языке.