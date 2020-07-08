Госдума приняла во втором чтении законопроект об электронных чеках tax free

Закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Госдума России приняла во втором чтении законопроект об электронных чеках в системе tax free. Ранее соответствующий документ был внесен на рассмотрение правительством РФ.

Закон позволяет организовывать электронный документооборот между всеми участниками системы компенсации НДС физическим лицам. В системе заявлены компании по розничной торговле, которые предоставляют товары иностранным гражданам, Федеральная налоговая служба РФ, Федеральная таможенная служба РФ и предприятия, оказывающие услуги по компенсации налога на добавленную стоимость. В электронном виде участники смогут обмениваться чеками, подтверждающими факт вывоза товара за пределы ЕАЭС.

Закон может вступить в силу уже с 1 января 2021 года. Для этого его должны опубликовать не позже, чем за месяц до официального вступления в законную силу.

Отчуждение территорий России будет приравнено к экстремизму.