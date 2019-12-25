Губернатор Ленобласти наградил лучшие школьные музеи

Школьные музеи приняли участие в конкурсе-смотре музеев в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов от имени губернатора региона наградил школьный музей 29-го Гвардейского Волховского Истребительного Авиационного полка, расположенный в Волховской школе №6. Музей стал победителем в конкурсе-смотре музеев в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Об этом Тарасов сообщил в своем Instagram.

Музей победил в номинации "Военно-исторические музеи. По мнению председателя комитета, школа заслужила победу.

После награждения побывал в этом удивительном месте, где очень здорово и самозабвенно проводят экскурсию юные и прекрасные экскурсоводы. Молодцы! поделился Тарасов.

Сообщается, что у музея это уже не первая награда. До этого он был награжден Почетным знаком российского военного историко-культурного центра при правительстве РФ, медалью Министерства Обороны Российской Федерации к 100-летию Отечественной авиации, благодарственным письмом Государственной Думы Российской Федерации "За многолетнюю работу по патриотическому воспитанию молодёжи, помощь и поддержку ветеранского движения", и другими.

Председатель комитета общего и профессионального образования региона рассказал, что музей получит сертификат от области на 130 тысяч рублей. Деньги пойдут на покупку сенсорного информационного киоска.

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Фото: instagram.com/britsunalexey/