Губернатор Ленобласти лично проверил качество ремонта в школе Мурино

Для того, чтобы доказать всем, что школа и спортзал, действительно, безопасны губернатор приехал со своими коллегами поиграть в волейбол.

На днях для всех учеников прозвенит школьный звонок. В том числе, впервые его услышат и в новой школе в Мурино. Проверить готовность образовательного учреждения приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом он сообщил в своем Instagram.

О новой школе в Мурино узнали многие после того, как во время строительства здесь обрушилась кровля. Проект переделали в срочном порядке. Например, вместо металлических опор были установлены железобетонные. После окончания работ экспертиза подтвердила, что школа и спортзал полностью соответствуют правилам и требованиям безопасности. В субботу, 1 сентября, здесь пройдет День знаний. И для того, чтобы доказать всем, что школа и спортзал, действительно, безопасны губернатор приехал со своими коллегами поиграть в волейбол.

Сегодня мы, взрослые дяденьки из правительства Ленинградской области играем и еще будем играть в волейбол в этом спортзале. Всем физкульт-привет! Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В школе на 700 человек есть 2 спортивных зала, актовый зал с костюмерной и гримеркой. Также в школе есть медицинский кабинет с процедурной, прививочной и стоматологический кабинет. На прилегающей территории есть детские площадки, площадка для прыжков, бега, малого тенниса, бадминтона, поле для мини-футбола.

Ранее Полтавченко поручил проследить за подготовкой ко Дню знаний.

Видео: drozdenko_au/ Instagram