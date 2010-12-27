Цифровые технологии - на пользу региону: мнение губернатора Ленобласти

Глава региона посетил общероссийский "Урок цифры" и поделился с участниками мероприятия дальнейшими планами по развитию экономики и использованию цифровизации в сфере здравоохранения и госуслуг.
Будущее — за "большими" данными, это набор разнообразной геоаналитической информации. Эти данные дают нам реальную численность населения, трудовую миграцию, и мы можем качественно оптимизировать транспортную инфраструктуру и дорожное строительство, принимать решения о создании социальных объектов,
- резюмировал глава региона Александр Дрозденко
Он добавил, что социальной сфере необходима цифровизация процессов. Использование цифровых технологий позволит развивать экономику региона, а местные жители смогут получать высококвалифицированную помощь медиков, гораздо интереснее проходить процесс обучения и обогащения в культурных и духовных сферах. Кроме того, цифровые технологии позволяют не просто повысить уровень обучения, но и сделать его индивидуальным.
"Урок цифры" представляет собой серию специальных уроков, которые нацелены на обучение цифровым навыкам и программированию. Методические пособия и материалы разрабатывают лучше представители IT-компаний. В организации помогает Министерство просвещения РФ.
Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти 13 ноября потеплеет до +9 градусов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти
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