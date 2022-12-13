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Губернатор Ленобласти Дрозденко предложил переименовать Финский залив в Невский
Сегодня, 21:07
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Губернатор Ленобласти Дрозденко предложил переименовать Финский залив в Невский

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Такое предложение появилось после инициативы власти Эстонии закрыть Финский залив для российских судов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил переименовать Финский залив в Невский. Такое предложение появилось после инициативы власти Эстонии закрыть Финский залив для российских судов. Об этом 24 января рассказали в телеграм-канале "Тайны Ленинградского двора".

Напомним, что Эстония может получить вооружение, которое будет держать под прицелом Петербург.По словам посла РФ в Таллине Владимира Липаева, в прибалтийскую страну планируют поставить систему противоракетной обороны со средним радиусом действия.

Ранее мы сообщили о том, что Эстония прервала почти все экономические связи с Россией.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дрозденко, ленобласть, эстония
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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