Губернатор Курской области предложил правила выдачи оружия народным дружинам

Роман Старовойт рассказал о готовности народных дружин и членов теробороны защищать приграничные регионы.

Губернатор Курской области считает, что приграничным регионам России нужно дать право на использование оружия членами подразделений территориальной обороны. Соответствующее заявление Роман Старовойт сделал в рамках выступления на заседании с коллегами. По мнению чиновника, предоставление вооружения народным дружинам в стране пригодится в нескольких случаях. Оружие для этих задач может храниться в установленном законодательством порядке.

Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения. Роман Старовойт, глава Курской области

Руководитель региона подчеркнул, что все члены дружины Курской области экипированы, бойцы проходили курсы тактических приемов и применения автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет и гранатометов. Еженедельно сформированные подразделения обучаются на полигонах при министерстве по обороне и Росгвардии, также дружинники проходят тренировки с инструкторами частной военной компании "Вагнер".

Старовойт сообщил о повреждении линий электропередачи в Курской области после обстрела украинскими войсками.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье