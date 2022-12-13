Старовойт сообщил о повреждении линий электропередачи в Курской области после обстрела украинскими войсками

В результате обстрела пострадал один человек.

Украинские войска обстреляли Кореневский район в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел сегодня, 17 мая. Зафиксировано 11 прилетов между населенными пунктами Гордеевка и Троицкое. Старовойт отметил, что в результате обстрела повреждены линии электропередачи. Он подчеркнул, что аварийные бригады приступят к ремонтным работам при первой возможности.

Также Старовойт сообщил об одном пострадавшем после обстрела. Его доставили в больницу с осколочными ранениями поясничной области.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино.

Видео: Telegram / Роман Старовойт