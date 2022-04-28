Губернатор Куйвашев осудил Соловьева, назвавшего Екатеринбург "центром мерзотной либероты"

Евгений Куйвашев прокомментировал слова журналиста, оскорбившего жителей уральской столицы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал резкие слова телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге и его жителях. Чиновник выложил свой ответ на высказывание оппонента, сделанное в эфире проекта "Соловьев live". Глава области подчеркнул, что население теперь ждет приезда ведущего в уральскую столицу для того, чтобы высказать ему лично свою позицию по вопросу.

Я надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Евгений Куйвашев, глава Свердловской области

Напомним, что во время эфира от 28 апреля "Соловьев Live" Владимир Соловьев в общении полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Он добавил, что город породил подонков, которые сейчас скрываются за границей. По мнению Евгения Куйбышева, после этой фразы количество поклонников творчества Соловьева в регионе значительно уменьшилось.

Телеведущий Соловьев назвал губернатора Куйвашева "приблатненным во власти".

Фото и видео: Вконтакте / Евгений Куйвашев

