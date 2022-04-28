Телеведущий Соловьев назвал губернатора Куйвашева "приблатненным во власти"

Журналист ответил глава Свердловской области на слова "следить за языком".

Телеведущий Владимир Соловьев назвал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева "приблатненным во власти". Конфликт между сторонами произошел после негативных слов журналиста о регионе в эфире проекта "Соловьев live". Соловьев язвительно высказался о манере российского государственного чиновника столь высокого уровня общаться с прессой.

Это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? То есть я теперь должен говорить, как с губернатором или следить за базаром? Это что сейчас было – следить за языком? Ты стрелку что ли забиваешь, губернатор? Владимир Соловьев, журналист

В четверг 28 апреля Владимир Соловьев в эфире отметил, что в Екатеринбурге настоящие патриоты "на которых держится край, и воины, и работающие на ОПК заводы". При этом он подчеркнул, что там также есть предающие Родину бесы. Журналист призвал главу региона, которого он назвал как "губернатора в законе" выбрать сторону во время проведения специальной военной операции. Конфликт разгорелся из-за слов ведущего во время общения с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым, когда Владимир Соловьев назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, породившей подонков".

В США запретили проведение шествия "Бессмертного полка".

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live

