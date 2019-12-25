Сергей Макаров рассказал какие страны думает о запрете или отмене мероприятий.

В США запретили проведение шествия "Бессмертного полка" и возложение цветов к мемориалу "Дух Эльбы". Соответствующее заявление в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" сделал сопредседатель центрального штаба всероссийского движения Сергей Макаров.

Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия "Бессмертного полка, но даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы" - и это запрещено. Сергей Макаров, представитель движения

Эксперт напомнил журналистам о том, что власти Ирландии отозвали свое официальное разрешение на проведение шествия "Бессмертного полка" в 2022 году. В Германии пока что власти страны не отменили мероприятие. Однако этот вопрос прорабатывается с целью того, чтобы организовать альтернативное шествие. Организаторы акции призвали родственников ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих за пределами РФ, принять участие в движении онлайн.

Стало известно, почему 9 мая можно проводить массовые мероприятия, а 1 мая нет.

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия Сегодня"

