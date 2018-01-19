Губернатор Красноярского края попросил у правительства 190 млрд рублей на экологические проекты

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил выделить региону 190,9 млрд рублей для восстановления окружающей среды и компенсации ущерба от разлива топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Однако большая часть этих денег заложена на строительство метро.

Красноярский край запросил у правительства 190,9 миллиарда рублей на восстановление окружающей среды после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Письмо с перечнем мероприятий, которые планируют осуществить за эти деньги, губернатор края Александр Усс отправил вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Странность письма в том, что самым дорогостоящим проектом в списке оказалось строительство метро в Красноярске, сообщает РБК.

В сообщении Усс отметил, что экология региона нуждается в комплексном восстановлении. Авария на ТЭЦ-3 серьезно загрязнила окружающую среду. Он также уточнил, что прописанные в письме мероприятия направлены не только на восстановление природы, но и на сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Регион ожидает получить деньги в рамках федеральных программ "Охрана окружающей среды" и "Воспроизводство и использование природных ресурсов". В письме описывают 50 мероприятий, 35 из окторых относятся к Норильску Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району, больше всех пострадавшим от разлива топлива. Однако в денежном выражении две трети суммы приходятся на 13 проектов в Красноярске. В том числе 114,5 млрд рублей на строительство метро в Красноярске.

В мае прошлого года на ТЭЦ-3 под Норилском произошла авария с разливом дизельного топлива. Загрязнение нанесло серьезный ущерб природе. Росприроднадзор через суд обязал "Норникель" выплатить рекордный штраф в размере 146,2 млрд рублей. Компания пыталась уменьшить штраф.

Ранее мы сообщали, что Норвегия помогла России в ликвидации разлива топлива в Норильске

Фото: пресс-служба губернатора Красноярского края