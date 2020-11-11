Владимир Солодов ушел на удаленку из-за заражения COVID-19.

Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом. Об этом Владимир Солодов сообщил в собственном аккаунте в Instagram". Чиновник отметил, что вынужденно уходит на удаленный режим работы.

Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу на режим самоизоляции и дистанционную работу. Берегите себя и близких! Владимир Солодов, губернатор региона

Напомним, что на данный момент в Камчатском крае зарегистрировано более 6,4 тысяч зараженных коронавирусом. Российский полуостров находится на втором месте в Дальневосточном федеральном округе по количеству заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. Его опережает только Магаданская область.

Губернатор Камчатки рассказал о сбросившем воды у Халактырского пляжа судне.

Видео: Instagram / vv_solodov