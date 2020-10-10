Однако этот сброс был незначительным и не мог привести к такой масштабной трагедии.

Губернатор Камчатки рассказал о сбросившем воды у Халактырского пляжа судне. Об этом Владимир Солодов заявил в рамках видеообращения к местным жителям в собственном Instagram-аккаунте. По словам чиновника, о такой версии развития событий специалистам дали понять космические снимки. Инцидент произошел в конце сентября в районе, в котором была зарегистрирована массовая гибель морских животных. Глава региона уточнил, что объем сброшенных вод был незначительный, поэтому не мог привести к загрязнению акватории Авачинского залива.

Но даже по этому случаю...данные уже переданы в правоохранительные органы Владимир Солодов, губернатор Приморья

Напомним, что в начале октября появились сведения о массовой гибели морских животных на Камчатке, а также пострадавших людях, которые купались в Тихом океане. У многих зафиксированы воспаления и покраснения кожи. Эксперты взяли пробы воды и нашли в ней фенол и нефтепродукты. На данный момент Росприроднадзором не исключена версия о том, что произошедшее связано с техногенными причинами.

На Камчатке молодой мужчина погиб во время удаления аппендицита.

Видео: Instagram / vv_solodov