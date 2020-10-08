В воде у побережья Камчатки не нашли токсинов и отравляющих веществ. Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов, пишут "РИА Новости".
В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил.
Владимир Солодов, глава Камчатки
По его словам, версии с отравляющими веществами породили множество слухов в социальных сетях.
Солодов отметил, что в воде зафиксировано превышения норм по нефтепродуктам и фенолам, однако это не могло стать причиной произошедшего. В воздухе опасных веществ также не нашли. По словам губернатора, сейчас отрабатываются две версии — техногенная, а основе которой разлив вещества, и природная — это явления в самом океане.
Ранее мы писали, что в пробах воды на Камчатке не обнаружены следы ядовитых веществ.
Видео: YouTube / Новости Кам 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все