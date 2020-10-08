Версии с отравляющими веществами породили множество слухов в социальных сетях.

В воде у побережья Камчатки не нашли токсинов и отравляющих веществ. Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов, пишут "РИА Новости".

В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил. Владимир Солодов, глава Камчатки

По его словам, версии с отравляющими веществами породили множество слухов в социальных сетях.

Солодов отметил, что в воде зафиксировано превышения норм по нефтепродуктам и фенолам, однако это не могло стать причиной произошедшего. В воздухе опасных веществ также не нашли. По словам губернатора, сейчас отрабатываются две версии — техногенная, а основе которой разлив вещества, и природная — это явления в самом океане.

Ранее мы писали, что в пробах воды на Камчатке не обнаружены следы ядовитых веществ.

Видео: YouTube / Новости Кам 24